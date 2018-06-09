أول ظهور علني لرئيس الإمارات منذ 5 شهور

ويتولى خليفة، رئاسة دولة الإمارات منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

ظهر خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يستقبل عدد من إخوته ومسؤولين إماراتيين في مقر إقامته بمدينة إيفيان الفرنسية في أول ظهور علني له منذ 5 شهور، والثالث منذ خمسة أعوام.

وبثت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، صورا لرئيس الدولة وهو يستقبل حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد إمارة أبوظبي ومحمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي للإمارة (أعلى سلطة محلية)، وعمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وقالت "وام" إنهم "قدموا للسلام عليه (رئيس الدولة) وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان ".

وتعلن الإمارات بين الفينة والأخرة عن مغادرة رئيسها للخارج في زيارة خاصة دون تحديد وجهتها أو أهدافها أو بث صور له خلال المغادرة أو الوصول.

ويعد ظهور اليوم هو ثالث ظهور علني له منذ الإعلان عن مرضه قبل 54 شهرا.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به (حسب الإعلان الرسمي) في 24 يناير/ كانون الثاني 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو/حزيران 2017، خلال عيد الفطر الماضي، وظهوره في 29 يناير الماضي وهو يتقبل التعازي بوفاة والدته.

ويتولى خليفة، رئاسة دولة الإمارات منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.