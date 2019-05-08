أول ظهور علني لـ ابن هاري وميغان .. فيديو

ظهرت سعادة هاري وزوجته، ميغان ماركل، واضحة بطفلهما حديث الولادة، حيث قاما بالتقاط العديد من الصور في قاعة "سانت جورج" في "وندسور كاستل"، بعد يومين فقط من ولادة الطفل الملكي.

واعلنت ميغان: "إنه سحر، إنه لأمر مدهش للغاية. لدي أفضل رجلين في العالم، لذا فأنا سعيدة حقا. لديه أجمل مزاج، إنه هادئ حقا". وبينما ضحك كلاهما، قال هاري: "لا أعرف من أين ورث هذا".

وقال هاري: "إنه أمر رائع، الأبوة والأمومة أشياء مدهشة. لم يمر سوى يومين ونصف اليوم، 3 أيام، ولكننا مسرورون للغاية لامتلاكنا مصدر الفرح الخاص بنا".

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وأضاف دوق ساسيكس: "الكل يقول إن الأطفال يتغيرون كثيرا على مدار أسبوعين. نحن نراقب بشكل أساسي كيف تحدث عملية التغيير خلال الشهر المقبل. لكن نظراته تتغير كل يوم".

وقال الزوجان إنهما كانا على وشك زيارة الملكة، إليزابيث الثانية، في القلعة للقاء حفيدها.