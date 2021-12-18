أول ظهور لأبناء مشهور "سناب شات" محمد الشمري في المستشفى (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى رفحاء المركزي، تطورات الحالة الصحية لأبناء مشهور “سناب شات” الراحل محمد الشمري، الذي لقي حتفه خلال حادث مروري على أحد الطرق السريعة في السعودية.

ولقي مشهور "سناب شات"، وابنته حلا البالغة من العمر 5 أعوام، وطفله الرضيع يوسف (7 شهور)، مصرعهم ، فيما اصيبت زوجته وأبناؤه، خلال الحادث.

ويظهر في مقطع الفيديو محافظ رفحاء فراج العماني، وهو يقوم بزيارة المصابين في المستشفى، وذلك بتوجيه من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث أطلع المحافظ على سير الإجراءات الطبية المتبعة في علاجهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وخلال الفيديو، ظهر محافظ رفحاء داخل غرفة بالمستشفى منوم بها أبناء الشمري، والذي تبين تحسن حالتهم الصحية، وتماثلهم للشفاء، وظهر اثنان من أولاده وهما في حالة جيدة.

في حين راج فيديو آخر وصفوه بالمؤلم والمحزين، حين ظهر أحد أبناء الراحل الشمري وهو على السرير الأبيض، وتظهر جبائر على يديه، ويتحدث دون معرفته عن موضوع عائلته، وذكرو خلال التغريدات: الله يجبر بخاطره ويربط على قلبه.

زوجة وابن الشمري

فيما كشفت مصادر مقربة من أسرة الراحل الشمري أن زوجته خضعت لعملية جراحية تكللت بالنجاح، في حين خضع أحد الأبناء لعملية جراحية في الكلية، وحالتهم الصحية مستقرة، داعين للفقيد بالمغفرة والرحمة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

إلى ذلك، قال لـ"العربية.نت" راوي الخمسان، أحد أبناء عمومة محمد الشمري: فقدنا أخاً يحبه الجميع، فرحيله موجع لنا جميعاً، وكان رحمه الله أحد الأمثلة الجميلة والمشرفة في منصات التواصل الاجتماعي، وصاحب قصص جميلة ومؤثرة يسعى من خلالها لإسعاد المتابعين وتوجيه النصائح لهم.

لحظة وفاة محمد الشمري

وتصدر هاشتاق وفاة محمد الشمري الترند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عقب إعلان وفاته مساء الخميس، إثر الحادث المروع رفقة أسرته.

وقبل رحيل “الشمري” بساعات قليلة، نشر فيديو له عبر “سناب شات”، يطلب من متابعيه الدعاء لهم بان يصلوا إلى الرياض بالسلامة، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة والحزن بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته.

ونشر نشطاء آخر فيديو نشره “الشمري” عبر حسابه على “سناب شات”، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر لأهله، فيما تساءل البعض عن سلامة باقي أسرته التي كانت معه.