أول ظهور للأمير متعب مع الأمير أحمد وابن نايف (فيديو)

بثت حسابات مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية، مشاهد تظهر الأميرين متعب بن عبد الله، ومحمد بن نايف، وآخرين، إلى جانب الأمير أحمد بن عبد العزيز.

وأدى الأمير أحمد، والأمير متعب بن عبد الله، العرضة السعودية الشهيرة، وذلك خلال حضورهما حفل زفاف حفيد الملك عبد الله، الأمير عبد الله بن فيصل، الذي عقد قرانه على ابنة عمه، الأميرة لطيفة بنت خالد.

واحتفى مجموعة من الأمراء بحضور الأمير أحمد، بالتقاطهم صورا تذكارية معه، فيما شهد الحفل حضور غالبية أبناء الملك عبد الله.

ومنذ أسابيع، تتردد أنباء عن احتمالية أداء الأمير أحمد بن عبد العزيز دورا رئيسيا في المرحلة المقبلة، إما بتوليه منصب ولاية العهد، أو تنصيبه ملكا للبلاد، في حال أدين محمد بن سلمان رسميا في قضية قتل الكاتب جمال خاشقجي.

وعاد الأمير أحمد إلى الرياض قبل أسابيع، عقب شهور أمضاها في منفى اختياريا بأوروبا.

فيما لم يظهر الأميران متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق، والأمير محمد بن نايف ولي العهد، وزير الداخلية السابق سوى في مناسبات قليلة منذ إقصائهما من جميع مناصبهما قبل عام.