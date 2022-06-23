أول عنزة انتحارية في الحرب الأوكرانية

تسببت عنزة أوكرانية عن غير قصد، في تفجير قنابل كان جنود روس يعلقونها على سياج أسلاك شائكة كنوع من الحماية، ما أسفر عن اصابة عدد منهم.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مديرية المخابرات الأوكرانية قولها إن القوات التابعة للكرملين أصيبت بعد أن "فجرت نفسها"، في إشارة إلى انفجار القنابل التي وضعتها القوات الروسية بنفسها.

وقام الجنود الروس بوضع القنابل حول محيط مستشفى محلي ووضعوا أسلاكا شائكة بشكل دائري لحماية أنفسهم في قرية كينسكي روزدوري في زابوريجيا.

ولكن بعد فترة وجيزة من نصب "المصيدة" تجولت ماعز هاربة من مزرعة قريبة باتجاه المستشفى وتسببت بقطع سلك أدى إلى انفجار العديد من تلك القنابل وإصابة عدة جنود روس.

تأتي هذه الحادثة الغريبة، في الوقت الذي حث فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على تسريع شحنات الأسلحة الثقيلة لمواجهة روسيا في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو الخميس "يجب أن نحرر أرضنا ونحقق النصر بسرعة أكبر".

Ukrainian goats are just G.O.A.T.! 🐐



An animal accidentally neutralized several Russian invaders in the Zaporizhzhia region 💪



In Ukraine 🇺🇦, even goats fight! We just hope everything is okay with this goat!



Photo: Ukrainer pic.twitter.com/7dyfUeJ44G — UAnimals.ENG 🇺🇦🐾 (@UAnimalsENG) June 23, 2022

وقال إن الهجمات الجوية والمدفعية الضخمة التي تشنها موسكو تهدف إلى تدمير منطقة دونباس بأكملها.

وركزت روسيا حملتها على جنوب وشرق أوكرانيا بعد أن أحبطت المقاومة الأوكرانية زحفها على العاصمة كييف في المراحل الأولى من الصراع.

وحرب الاستنزاف في دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي، هي الأكثر أهمية في المدينتين التوأم سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، اللتان تقعان على جانبي نهر سيفرسكي دونيتس في مقاطعة لوهانسك.