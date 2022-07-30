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أول فلسطينية تحمل رخصة قيادة جرار زراعي

منشور 30 تمّوز / يوليو 2022 - 11:31
أول فلسطينية تحمل رخصة قيادة جرار زراعي

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