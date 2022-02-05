أول لقاء بين أمير قطر وولي عهد أبو ظبي منذ الأزمة الخليجية

قالت وكالة الانباء القطرية ان امير البلاد الشيخ تميم بن حمد أل ثاني التقى مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت في بكين.

وأفادت الوكالة أن تميم التقى عددا من "قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين" على هامش مأدبة أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ.. لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 المقامة في العاصمة الصينية بكين.

واوضحت أن بين الزعماء الذين تحدث معهم أمير قطر خلال الفعالية ولي عهد أبو ظبي، ونشرت صورة من لقائهما غير الرسمي.

وانتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق أطراف الحديث بين تميم وبن زايد، حيث يبدو اللقاء وديا ويظهر مصافحة مطولة للزعيمين.

وهذا اللقاء هو الأول بين آل ثاني وآل نهيان منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، التي اتهمتها بـ"دعم الإرهاب" و"الانحراف عن محيطها العربي".

وانتهى هذا التوتر مطلع عام 2021 بتوقيع اتفاق مصالحة "أكد وحدة الصف الخليجي" خلال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة العلا السعودية.