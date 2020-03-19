أول وفاة بكورونا في تونس وارتفاع الاصابات بالاردن الى 69

قال مدير الصحة في سوسة، سامي الرقيق الخميس، إن تونس سجلت أول وفاة بفيروس كورونا.

وأضاف الرقيق أن المتوفاة هي امرأة.

كانت تونس، التي أعلنت 39 إصابة بالفيروس، قد أغلقت المساجد والأسواق وأعلنت حظر التجول إضافة الى إغلاق حدودها البحرية والجوية والبرية.

وسجل الأردن 13 اصابة كورنا جديدة حتى مساء الخميس، بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 69 اصابة (بما فيها شخص تعافى من المرض) موزعة بين أردنيين وأجانب.

وتوزعت أعدد المصابين بحسب الوزارة بواقع، 50 أردنيا بمن فيهم المتعافي، و6 فرنسيين، و4 عراقيين، و3 بريطانيين، ولبنانيين، وارجنتينيين، وفلبينيين.

وبينت ان احد المصابين بالفيروس، هو من بين الحالات المحجور عليها بالفنادق.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قد أعلن صباح الخميس أن عدد الاصابات المسجلة في الأردن وصل 56 اصابة.

