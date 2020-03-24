أول وفاة بكورونا في السعودية وارتفاع الوفيات الى 25 بالعراق

أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا، اضافة الى 205 إصابات جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم المملكة إلى 767، بينها 28 حالة تماثلت للشفاء.

وفي ظل الزيادة الملحوظة في عدد الحالات المصابة، أعلنت السلطات السعودية الإثنين، حظر تجوال جزئي من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، لمدة 21 يوما ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة المثني، ما يرفع حصيلة الوفيات بالبلاد إلى 25 من أصل 266 إصابة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية الصحة التابعة للوزارة بمحافظة المثني، الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منه، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقل البيان عن مدير عام الصحة بالمحافظة، عون هاني، إن "رجلا يبلغ من العمر 83 عاما توفي اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف هاني أن "الرجل المتوفى وصل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة (مركز المحافظة) مساء يوم أمس، وكان في حالة حرجة

وقررت السلطات المركزية في بغداد، قبل يومين، تمديد حظر التجول وتعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية في عموم العراق حتى 28 آذار/ مارس الجاري، لكنها تركت للإدارات المحلية حرية اتخاذ القرارات المناسبة.

وفي الجزائر، أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مساء الإثنين، الشروع في تطبيق بروتوكول علاجي على المصابين بدواء يمزج بين الإنتاج المحلي ومواد مستوردة.

وأضاف بن بوزيد، خلال مؤتمر صحافي، أن "هذا الدواء يتم وصفه لحالات الإصابة المؤكدة، وهو متوفر بالكميات الكافية". وحتى الإثنين، سجلت الجزائر 17 حالة وفاة و230 إصابة.

ولم يقدم الوزير تفاصيل عن الدواء، لكن مصادر بقطاع الصحة قالت إن الوزارة أبلغت مسؤولي المؤسسات الصحية بأن الدواء خاص بوباء الملاريا، ويسمى "كلوروكين"، وأظهر نجاعته في معالجة مصابين بـ"كورونا".

وفي تونس، أعلن وزير الداخلية، هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، إيقاف 408 أشخاص خرقوا حظر التجول وإجراءات الحجر الصحي العام، بجانب غلق 412 محلًا بين مقاهي ومطاعم وملاهي وحانات، لرفضها تطبيق إجراءات الحجر.

وبدأ في تونس، الأحد، تطبيق حجر صحي شامل في كامل البلد، الذي سجل حتى الإثنين 89 إصابة.