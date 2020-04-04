أول وفاة بكورونا في الكويت والسعودية تعزل سبعة أحياء بمدينة جدة

سجلت الكويت السبت أول وفاة بفيروس كورونا، بينما فرضت السلطات السعودية إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة الساحلية ومددت الامارات حظر التجول الى أجل غير مسمى، ضمن جهود احتواء انتشار الفيروس.

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن الكويت سجلت السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

كما قال المتحدث إن عدد المصابين زاد 62 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 479 حالة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان السبت إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر اعتبارا من يوم‭ ‬السبت في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أنه سيتم "السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية، والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا منع الدخول والخروج من تلك الأحياء.

وفرضت السلطات السعودية حجر تجول جزئي في عدة محافظات بينها محافظة جدة، من الساعة 3 عصراً، وحتى الساعة الـ6 صباحاً. وحتى السبت، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 2179، بينهم 29 وفاة.

على صعيدها، أفادت وكالة أنباء الإمارات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بأن السلطات قررت تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى لتطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويتم تنفيذ حملة تطهير تشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي. ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.

وبدأت هذه الحملة في 26 مارس آذار وجرى تمديدها بالفعل قبل أسبوع حتى الخامس من أبريل نيسان.

وقالت الوكالة "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني"، دون ذكر موعد انتهاء هذه الحملة.

وأعلنت الإمارات ارتفاعا حديثا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إذ جرى تشخيص إصابة المئات به منذ الأول من أبريل نيسان الجاري. وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة 1264 وتسع وفيات.

وأعلنت شركة طيران الخليج البحرينية ومقرها المنامة السبت عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين الدولي لكنها ذكرت أن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين في فترة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة على تويتر "امتثالا للوائح الجديدة الصادرة عن شؤون الطيران المدني البحرينية، نرحب بالركاب العابرين من خلال مطار البحرين الدولي. لا يزال الوصول إلى البحرين مقصورا على المواطنين والمقيمين".