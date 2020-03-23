أونروا تعلق توزيع مساعداتها بغزة "مؤقتًا" بسبب كورونا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأحد، تعليق توزيع المساعدات الغذائية لسكان غزة “مؤقتاً”؛ إثر اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في القطاع.

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم “أونروا” بغزة، “بسبب اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في القطاع ، سيتم تعليق عمليات الأونروا الغذائية مؤقتا لحين إيجاد طريقة أكثر أمناً لتقديم المساعدات”.

وأضاف:” يأتي ذلك كإجراء وقائي للحفاظ على سلامة الموظفين والمستفيدين قدر الإمكان”.

ويضم قطاع غزة نحو 1.4 مليون لاجئ فلسطيني، بحسب الوكالة الأممية.

وفجر الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا في القطاع

ويعاني قطاع غزة المحاصر للعام الـ13 على التوالي، من ضعف عام في تقديم الخدمات الصحية إضافة لنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة عجز تقدّر بنحو 45 بالمئة، بحسب بيانات وزارة الصحة. (الأناضول)