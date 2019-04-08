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أونروا: سنواصل تقديم خدماتنا حتى حلّ قضية اللاجئين

أونروا: سنواصل تقديم خدماتنا حتى حلّ قضية اللاجئين
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