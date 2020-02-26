أيمن نور يشكك بسبب الوفاه ويتسائل عن موت مبارك بالسم

شكّك زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي المصري السابق، أيمن نور، في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي وافته المنية، صباح الثلاثاء.

《هل مات مبارك متسمما؟》

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بينما يشير تصريح دفن الرئيس #مبارك إن سبب الوفاه الكلي والقلب تقول مستشفي الجلاء في بلاغ الوفاه إن السبب صدمه تسمميه؟!

رحمه الله ورحم كل موتانا#حسني_مبارك pic.twitter.com/qoS532KoAT — Ayman Nour (@AymanNour) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

وقال نور، في تغريدة له على موقع "تويتر"،: "هل مات مبارك متسمما؟، بينما يشير تصريح دفن الرئيس مبارك إن سبب الوفاة الكلى والقلب، تقول مستشفى الجلاء (العسكري) في بلاغ الوفاة إن السبب صدمة تسممية؟".

وأرفق المرشح الرئاسي الأسبق صورتين مع تغريدته، الأولى بلاغ وفاة "مبارك" طبقا لتعليمات وزارة الصحة، والثانية تصريح دفن "مبارك" يثبت اختلاف الأسباب التي أدت لوفاة "مبارك".

وفي تغريدة أخرى، تساءل نور: "ماذا تعني (الصدمة التسممية الحادة) التي وردت في تقرير مستشفى الجلاء عن سبب وفاة حسني مبارك".

وأرفق نور صورة تشير إلى أن "متلازمة الصدمة التسممية toxic shock syndrome هي مجموعة من الأعراض الشديدة التي تتطور وتتفاقم بشكل سريع، وتتضمن الحمى، والطفح الجلدي، وانخفاض ضغط الدم، وفشل عدة أعضاء. وتنجم عن السموم التي تُنتجها Staphylococcus aureus أو المجموعة A من المكورات العقدية".

ماذا تعني( الصدمه التسمميه الحاده )التي وردت في تقرير

مستشفي الجلاء عن سبب وفاه#حسني_مبارك pic.twitter.com/2j7nUII4IC — Ayman Nour (@AymanNour) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

كما جاء في الصورة: "يزيد من خطر الإصابة بهذه المتلازمة كل من استخدام دحسات مهبلية عالية الامتصاص، أو الإصابة بعدوى ناجمة عن Staphylococcus aureus أو المجموعة A من المكورات العقدية. ويمكن للمتلازمة أن تكون مميته، وخاصةً إذا كانت ناجمة عن عدوى بالمكورات العقدية".

وعلق نور على وفاة مبارك قائلا: "اختلفت مع مبارك سياسيا، ونافسته في أول انتخابات رئاسية، وتعرضت للعسف والتنكيل والاعتقال والتشويه، وهو الآن بين أيادي الله، وأشهد الله أني أسامحه في حقي الشخصي، وعند الله يجتمع الخصوم. أما الحقوق العامة فله ما له، وعليه ما عليه. رحم الله الجميع، وخالص العزاء لأسرته".

#مات_مبارك



أختلفت مع #مبارك سياسيا

ونافسته في أول إنتخابات

رئاسيه.

وتعرضت للعسف والتنكيل والإعتقال والتشويه....

وهو الآن بين أيادي الله

وأشهد الله أني أسامحه

في حقي"الشخصي"

وعند الله يجتمع الخصوم

أما الحقوق العامه

فله ما له

وعليه ما عليه

رحم الله الجميع

وخالص العزاء لأسرته pic.twitter.com/LPMSR4Bkjn — Ayman Nour (@AymanNour) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠



وسط إجراءات أمنية مشددة، انتهت مراسم تشييع جثمان "مبارك"، من مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة المصرية، وذلك بحضور رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة المصرية، ووفود من عدة دول عربية.