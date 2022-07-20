إبراهيم عيسى بعد تهديد القاعدة بقتله: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"

غداة تهديد تنظيم القاعدة بقتله بـ"رصاصة في القلب"، نشر الكاتب الصحفي المصري إبراهيم عيسى تغريدة في تويتر بدا أنها ردا على هذا التهديد، كتب فيها: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وكان تنظيم القاعدة الإرهابي أًصدر نشرة بعنوان "إلجام لئام الإعلام"، هدد فيها إبراهيم عيسى، بسبب إحدى حلقات برنامج "مختلف عليه" الذي يقدمه على فضائية الحرة وتناول خلالها شخصية خالد بن الوليد تحت عنوان "قائد أم سفاح؟".

وفي النشرة التي جاءت تحت عنوان: "وفاء وذبا عن سيف الله المسلول خالد بن الوليد"، تناول التنظيم تصريحات إبراهيم عيسى في البرنامج، في محاولة لتفنيدها من خلال محررها الشيخ "أواب الحسني".

وقال الحسني "إن عيسى سعى للتشكيك في مصداقية إسلام خالد أبن الوليد والطعن في إخلاصه وصحبته للرسول والاستعانة بضيوف كفروا خالد بن الوليد والترويج إلى أن خالد تظاهر بالإسلام دهاء ومكرا".

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) July 19, 2022

وأرفق التنظيم في النشرة رسالة تهديد واضحة للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وهي عبارة عن صورة تتجه فيها رصاصة لقلبه وعليها عبارة "من لي بهذا الخبيث".

"لم نعرفه فقيها"

وكان إبراهيم عيسى قال إن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، موضحا أنه لم ينقل على لسانه حديث نبوي واحد مروي، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية منذ اللحظة التي دخل فيها الإسلام واللحظة التي مات.

وأضاف "كان عسكريا فارسا، وقائدا كبيرا لجيش أو جنديا كبيرا في جيش، لم نعرفه عليما ولا فقيها ولا محدثا".

وأشار إلى أن الرسول سمى خالد بن الوليد بسيف الله المسلول لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفا أن أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.