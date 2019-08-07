إبنة مرشد الإخوان: والدي بلغ 76 عاما وينام في سجنه على الأرض

أوضحت ضحى، ابنة محمد بديع، أن اليوم الأربعاء يصادف إتمام والدها عامه الـ 76، والذي تقول إنه قضى منها في السجون 19 عاما.

قالت ابنة مرشد الإخوان المحبوس محمد بديع الأربعاء، إن والدها الذي بلغ اليوم عمره الـ 76 عاما “ينام على الأرض” بمحبسه جنوبي القاهرة.

جاء ذلك في تدوينة ضحى محمد بديع كريمة مرشد الإخوان، عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، بمناسبة بلوغه سن الـ 76.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات بشأن اتهاماتها، غير أنها اعتادت التأكيد على تقديم كافة الحقوق والرعاية للسجناء دون تمييز.

وأوضحت ضحى أن اليوم الأربعاء يصادف إتمام والدها عامه الـ 76، والذي تقول إنه قضى منهم في السجون 19 عاما.

وموجهة خطابها لوالدها، أضافت ضحي في تدوينتها: “هذه السنة مختلفة، مش (لست) قادرة أقولك كل سنة وأنت بخير، لأني مش عارفه اتطمن (أطمئن) عليك، ولو حتى من خلال قفص زجاجي (أثناء المحاكمات) يمنع الصوت والرؤية الواضحة”.

ولفتت إلى أنه في ظل منع الزيارة وعدم معرفة أي أخبار عن حالة والدها، فإنه لا يعرف ما إذا كانت “الأمانات” (مبالغ يودعها ذوو السجين) تصله ليشتري بها دواءه، كما لا تتوفر أي معلومة عن وضعه وحالته الصحية.

وذكرت بأن ما يتوفر من معلومات يفيد بأن والدها “محبوس في زنزانة انفرادية ، ونائم على الأرض في زنزانة خاوية”.

وأعربت عن أملها في إطلاق سراح والدها قائلة: “كل سنة وأنت بصحة وعافية، ولا ينقضي هذا العام إلا وأنت منعم بالحرية والصحة يا رب”.

ومحمد بديع، أكاديمي مصري، ولد في 7 أغسطس/آب 1943، وانضم للإخوان عام 1959، وصار في قمتها التنظيمية مرشدا عاما في 2010، وعقب الإطاحة بالرئيس الأسبق (الراحل) محمد مرسي، في صيف 2013، تم القبض على بديع، وحظر الجماعة بعد أشهر.

ويحبس بديع على ذمة أحكام بعضها نهائية، وأخرى لا تزال متداولة بساحات القضاء.

