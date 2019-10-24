إبن شارون يهدد الأردنيين بالعطش

طالب غلعاد شارون، ابن رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق أريئيل شارون، "الأردنيين بإعادة النظر في مطالبها باستعادة المناطق الزراعية المستأجرة على الحدود، وإلا فإن هذا الطلب الأردني يستدعي من إسرائيل الرد بصرامة عليه بتعطيشهم".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فقد طالب شارون حكومة كيانه مخاطبة الأردن "بكل هدوء" بالقول: أي خطوة أردنية بإبعاد المزارعين الإسرائيليين عن هذه المناطق الزراعية المستأجرة، فإن ذلك يعني أن يبقى الأردنيون عطشى.

وأتاحت الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع اسرائيل للاحتلال وضع اليد على الامن المائي، في الوقت الذي تمضي فيه المملكة في اتفاقية الغاز مع الاحتلال التي ستضع أمن الطاقة أيضا بيد طولى للاحتلال.

وقال شارون: بامكان الإسرائيليين تقليص كمية المياه التي يرسلونها للمملكة، فالاتفاق ينص على التعاون المشترك في توفير كميات إضافية من المياه للأردن، من خلال أن يتم ذلك عبر تنسيق حكومات البلدين".

