إثيوبيا.. الجيش يستعيد السيطرة على بلدات في "امهرة"

استعاد الجيش الإثيوبي، اليوم السبت، السيطرة على بلدات في إقليم أمهرة شمالي البلاد، بحسب ما افادت هيئة الإذاعة الإثيوبية.

وقالت "هيئة الإذاعة": "لقد تم استعادة السيطرة على بلدات ولديا وكوبو وسانكا وجوبي وهارا، من جبهة تحرير تيغراي"

هذا وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر "تويتر"، السبت، إن إنشاء لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا خطوة مهمة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.

وأعطت الأمم المتحدة الجمعة، الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ عام في إثيوبيا.

واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لبحث "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".

غير أن وزارة الخارجية الإثيوبية قالت إنها تشعر بخيبة أمل بعد استغلال مجلس حقوق الإنسان من قبل "البعض لدفع أجندتهم ذات الدوافع السياسية".

كما شددت على أن أديس أبابا لن تتعاون مع تلك الآلية "المفروضة عليها دون موافقتها".

وقال وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان، الجمعة، رحب فيه بالقرار: "عدد من هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويتطلب بشكل عاجل مزيدا من التحقيقات من قبل خبراء مستقلين".

ونص القرار على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الخبراء لمدة عام واحد لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف الملاحقات القضائية في المستقبل.

وصفه بالنص "ذي الدوافع السياسية". وأضاف: "الادعاءات الموجهة ضد بلادي لا أساس لها وتتجاهل الحقائق على الأرض".

وفي وقت سابق، ندد بما وصفها بسلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات تيغراي، وقال إن الحكومة لن تعمل مع اللجنة المقترحة.

وقال: "إثيوبيا مستهدفة ويتم التمييز ضدها في مجلس حقوق الإنسان لدفاعها عن حكومة منتخبة ديمقراطيا وعن سلام ومستقبل شعبها".

ولقي آلاف المدنيين حتفهم، وفر الملايين في الصراع بين الحكومة الاتحادية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من 30 عاما.