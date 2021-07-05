إثيوبيا تخطر مصر ببدء الملء الثاني لسد النهضة

حذرت مصر من تداعيات هذه الخطوة على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.

أعلنت وزارة الري المصرية، مساء الإثنين، أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد "النهضة"، مؤكدة رفض القاهرة لهذه "الخطوة الأحادية"، ومحذرة من تداعياتها على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير الري، محمد عبد العاطي، "تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي (سيليشي بيكيلي) يفيد ببدء بلاده في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي"، من دون أن يحدد موعد الإخطار.

وأضافت: "قام عبد العاطي بتوجيه خطاب إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ " بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.

وأفادت الوزارة بأن الخارجية المصرية أبلغت مجلس الأمن الدولي بالرفض المصري، قبل جلسته لمناقشة أزمة السد.

وحذرت من أن هذه "إجراءات أحادية تؤدي لخلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

والخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة ولا الخرطوم، وإنها تهدف من بناء السد إلى توليد الطاقة الكهربائية لأغراض التنمية.

بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل