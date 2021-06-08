إثيوبيا تدفع بحشود عسكرية الى الحدود مع السودان

تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا أمنيا، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراضٍ قالت إنها تتبع لها في منطقة حدودية مع أديس أبابا.

قال موقع سوداني الثلاثاء، إن هناك "حشودا عسكرية إثيوبية" بإقليم الأمهرا (شرق) بمحاذاة معسكرات أنشأها الجيش السوداني داخل حدود بلاده.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب رسمي من السلطات السودانية أو الإثيوبية.

ونقل موقع "سودان تربيون" (غير حكومي)، عن مصادر عسكرية، لم يسمها، أن الحكومة الإثيوبية وعبر إقليم الأمهرا المتاخم لولاية القضارف السودانية بطول حدود 110 كلم، "دفعت بحشود عسكرية وعتاد حربي كبير".

وأضافت المصادر: "جرى نشر تعزيزات عسكرية (إثيوبية) في محورين حول المعسكرات السودانية التي تم تشييدها بمناطق تايا وأم دبلو وود العجوز وحسكنيت بجانب مستوطنة قطراند".

وأشارت إلى وجود "اتجاه لدى القوات الإثيوبية لشن هجمات عسكرية على الجيش السوداني في تلك المناطق بإسناد مليشيات الأمهرا والمزارعين الإثيوبيين تحت إشراف قائد الجيش بإقليم الأمهرا (لم يذكر اسمه)".

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا أمنيا، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراضٍ قالت إنها تتبع لها في منطقة حدودية مع أديس أبابا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضيها، وهو ما تنفيه الخرطوم.