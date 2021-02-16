إثيوبيا تطلب وساطة تركيا في نزاعها الحدودي مع السودان

طلبت إثيوبيا الثلاثاء، وساطة تركيا في النزاع الحدودي القائم بينها وبين السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي لوكالة الأناضول ان الأزمة الحدودية بين البلدين في منطقة "الفشقة" الحدودية، بالامكان حله بالطرق الدبلوماسية.

وأوضح مفتي الذي كان يرافق وزير خارجية بلاده خلال زيارته الى تركيا أن بلاده لا تفكر في الحرب في الوقت الحالي، مضيفا: "سنشعر بالامتنان إذا عرضت تركيا القيام بدور الوساطة بيننا".

وأشار إلى أن إثيوبيا تتمتع بعلاقات بناءة مع دول القرن الإفريقي، قائلا: "بدون مبالغة، نمتلك علاقات رائعة مع كل أريتريا، وجيبوتي، الصومال، وكينيا، فضلا عن السودان، رغم الخلاف الحدودي".

ولفت إلى استمرار أنشطة الإغاثة في "تيغراي" بعد انتهاء العملية العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، موضحا أن المساعدات طالت 80 بالمئة من أهالي المنطقة حتى الآن.

والسبت، أعلنت الخارجية الإثيوبية، "استعدادها لقبول وساطة من أجل تسوية النزاع الحدودي، بمجرد إخلاء الخرطوم جيشها من المنطقة التي احتلها بالقوة".

تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات منذ فترة، حيث أعلنت الخرطوم، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضي إثيوبيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902، التي وقعت بأديس أبابا 15 مايو/ أيار من العام نفسه، بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

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