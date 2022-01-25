إثيوبيا تطلق سراح 25 سودانيا بعد أيام من زيارة حميدتي

أعلنت الخرطوم الثلاثاء، أن إثيوبيا أطلقت سراح 25 سودانيا اعتقلتهم بتهمة دخول أراضيها بصورة غير نظامية، وذلك بعد يومين من زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى أديس أبابا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان ان اطلاق سراح هؤلاء جاء "في إطار جهود القنصلية السودانية في أصوصا (عاصمة إقليم "بني شنقول" الإثيوبي)".

واوضح البيان ان القنصلية عقدت "سلسلة اجتماعات مع عدد من الجهات المختصة وكبار المسؤولين بولاية بني شنقول ومحافظ أصوصا والسلطات الأمنية في سبيل إطلاق سراح معتقلين موقوفين في مخالفات دخول إلى إثيوبيا بطرق غير رسمية".

وأضاف انه "بتواصل القنصلية مع رئيس محلية شورقي والشرطة والجيش والأمن بالمحلية والتي تبعد 150 كيلومترا عن أصوصا، وافقت السلطات على إطلاق سراح 25 معتقلا سودانيا، تم تسليمهم للسلطات السودانية بمدينة قيسان التابعة لولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)".

والأحد أنهى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" زيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، استمرت يومين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وزيارة حميدتي تعد الأولى لمسؤول سوداني بارز إلى أديس أبابا، عقب تصاعد التوترات بين البلدين على وقع إعلان الخرطوم في ديسمبر/ كانون الأول 2020، سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

في المقابل تتهم أديس أبابا جارتها الخرطوم بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما ينفيه السودان مرارا.

وخلاف الأزمة الحدودية، يتعثر ملف سد "النهضة" عن الوصول إلى اتفاق ثلاثي، إذ تتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات يرعاها الاتحاد الإفريقي، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول ملء وتشغيل السد.