إثيوبيا تُطالب الاتحاد الأفريقي بالدعوة لاجتماع حول سدّ النهضة

عرضت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع للاتحاد الأفريقي بغرض التغلب على حالة الشلل التي أصابت مفاوضات أزمة “سد النهضة”، وأوصلت التفاهم بين الأطراف الثلاثة المعنية “أديس أبابا والقاهرة والخرطوم”، إلى طريق مسدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها: أديس أبابا ترى ضرورة قيام رئيس الاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، بالدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات “سد النهضة”.

بالتزامن مع ذلك، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن “افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة، مسألة في غير محلها، وذلك في معرض الردّ على رسالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وأضاف “أحمد” كانت هناك نتائج تحققت على أرض الواقع في مقدمتها التوقيع على إعلان المبادئ، ولكن من الضروري أن يتوافر حسن النوايا لتكون النتائج ممكنة.

وأردف: موقفنا ما زال يتمثل في أهمية استمرار التفاوض الثلاثي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى نتائج مرضية.

وكان “حمدوك”، قد وجّه دعوات لعقد اجتماع افتراضي، في 14 أبريل الجاري، مع رئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والإثيوبي أبي أحمد؛ لمواصلة التفاوض حول أزمة سد النهضة، إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، كشف عن عدم تلقي الخرطوم بعد، أي رد رسمي من الحكومتين المصرية أو الإثيوبية.