إثيوبيا: سد النهضة لا يهدف لإيذاء المصريين

أكد الجانب الإثيوبي مرارا أن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية

اعلن تايي سيلاسي، سفير إثيوبيا لدى القاهرة، إن سد النهضة لا يهدف لإيذاء المصريين، مشددا على أن المفاوضات بشأنه "لم تفشل".

وقال سيلاسي، في حوار متلفز مع فضائية "Dream TV" المصرية الخاصة، مساء الخميس: "المفاوضات تواجه بعض المشكلات الفنية، لكنها لم تفشل"، مؤكدا.."السد مشروع مهم للدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، وعلينا أن نواجه التحديات في ضوء إعلان المبادئ".

وأشار سيلاسي إلى أن "النيل ليس نهرا عاديا، وإنما شريان الحياة بالنسبة لدول الحوض، ومن المستحيل عمليا إيقافه، لذا يجب أن يستخدم كمصدر للتنمية لإثيوبيا ودول الحوض"، وشدد على أن إثيوبيا "تؤمن بضرورة التفاوض لمواجهة التحديات المتعلقة بالسد".

واعتبر سيلاسي أن بلاده ستصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول سد النهضة، حتى لا تتضرر مصالح مصر، مضيفا: "سأخاطب الشعب المصري من خلال نوابه عندما أزور مصر".

وأوضح السفير الإثيوبي أن بلاده "تحاول توليد الكهرباء من النهر لتلبية احتياجاتها ثم تترك مياه النيل تصل إلى مصر"، مشددا على "ضرورة توفير الثقة بين الشعبين المصري والإثيوبي".. "رأينا نوايا طيبة من الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، ولن يخذل أي قادة الدول الثلاث شعبه، ولن نؤذي بلدا آخر".

ولفت إلى أنه ليس صحيحا الادعاء أن إثيوبيا "استغلت الثورة في مصر لبناء السد"، مبينا أن بلاده بدأت فكرة بناء السد "منذ خمسينات القرن الـ20".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيس للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليون شخص.

فيما أكد الجانب الإثيوبي مرارا أن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي مصب النيل، وهما السودان ومصر.