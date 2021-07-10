إثيوبيا: ما حدث في مجلس الأمن انتصار على مصر والسودان

اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن اعادة مجلس الأمن الدولي لملف سد النهضة الى الاتحاد الافريقي، بمثابة نصر لها ولكافة مواطني اثيوبيا.

وقالت وزارة الخارجية على لسان المتحدث الرسمي، دينا مفتي، إنها حققت نجاحا دبلوماسيا في مجلس الأمن على كل من مصر والسودان.

ولفت مفتي إلى أن هذا النجاح سينعكس على المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه سيعززها ويكون له دور مشجع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل وتعترض مصر والسودان على طريقة ملئه وتشغيله.

وفيما لم يصدر المجلس أي قرار ملزم لإثيوبيا، فإنه شدد على ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

يشار إلى أن تونس كانت قد وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل سد النهضة خلال ستة أشه