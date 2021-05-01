إثيوبيا: مطالب مصر غير عقلانية بخصوص سد النهضة

قال وزير الدولة الأثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين إن من الأسباب التي عرقلت محادثات سد النهضة "المزاعم غير العقلانية لمصر وتحركات السودان المدمرة"، على حد زعمه.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها الوزير حسين يوم الجمعة لسفراء الدول الآسيوية في أديس أبابا.

وقال حسين إن جميع مخاوف السودان بشأن سد النهضة قد "عولجت"، بينما مطالب مصر "غير عقلانية".

وأضاف حسين: "يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن

جميع مخاوف السودان تمت معالجتها بشكل مناسب، بينما مصر مستمرة في طرح مطالباتها غير العقلانية بحماية معاهدات الحقبة الاستعمارية".

وأشار إلى أن بلاده تأمل في أن تؤدي العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي إلى "حل مربح للجانبين، مع الأخذ في الاعتبار أن أديس أبابا ترفض التوقيع على اتفاق يحرم الأجيال القادمة من حقوقها في التنمية".

وكان المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، قد قال إن

مصر عرضت 15 سيناريو لحل أزمة ملء وتشغيل السد، ورفضتها أديس أبابا.

وأشار غانم إلى أن مصر "شديدة الوضوح وهي تريد اتفاقا قانونيا ملزما (لملء وتشغيل السد) وأبدت في ذلك كل أشكال المرونة".

وتصر أديس أبابا على ملء ثان للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.

في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل