إثيوبيا: معظم نهر النيل لنا.. ولا يمكن لأحد أن يحرمنا من نصيبنا

قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف ميكونين، أن السد هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين، مشيرا إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية.

وأوضح مكونين، خلال ندوة لوزارة المياه والري، في فعالية بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، التي توافق 2 أبريل المقبل، أن عملية استكمال بناء سد النهضة ليس من أجل مستقبل الأجيال بل هي مسألة حماية لسيادة الدولة.

وكانت إثيوبيا جددت، في وقت سابق، رفضها المقترح المصرى- السودانى بشأن مشاركة الوساطة الرباعية الدولية في أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبى.

السيسي: النيل هو حياتنا

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد في وقت سابق أن بلاده مصرة على الاستمرار في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لكنها ليست ضد مصالح إثيوبيا.

وقال السيسي: "نهر النيل هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان".

وأضاف: "سد النهضة حقق ميزة كبيرة جدا لأشقائنا في إثيوبيا، ونحن لا نرفض هذه الاستفادة... إحنا دائما كلامنا هادي ومفيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء.. ما يجمعنا على نهر النيل أكثر بكثير من أي سبب من أسباب الخلاف".

وشدد الرئيس المصري: "نحن مصرون على أن نستمر في تفاوضنا، وتفاوضنا طبعا مش بلا نهاية.. لا، تفاوضنا إحنا بنتكلم على إن إحنا يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ويبقي الكل رابح".

وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر والسودان، حيث يخشيان البلدان العربيان من أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليهما من مرتفعات إثيوبيا.

وبدأت أثيوبيا بملء خزان سد النهضة في يوليو 2020 عقب أمطار الصيف الماضي رغم مطالب من مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيله.

ودعا الرئيس المصري من الخرطوم يوم 6 مارس إلى اتفاق ملزم بحلول الصيف بشأن تشغيل سد النهضة، فيما هاجم إثيوبيا بسبب سياستها في إطار هذه القضية مشددا على رفض بلاده محاولات فرض الأمر الواقع.