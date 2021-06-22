فيديو: إثيوبي يتحصن في جبل بالطائف ويتحدى الشرطة السعودية ان تأتي لاعتقاله!

وجه الشاب الاثيوبي حديثه الى رجال الشرطة السعودية في الفيديو قائلا في نبرة تحد "تعالوا الى هنا ان كنتم رجالا".

بث شخص إثيوبي الجنسية تسجيل فيديو من على جبل في محافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي السعودية، يتحدى فيه الشرطة القدوم والفبض عليه..!

وقال الشاب الذي كان يتحدث في الفيديو بلهجة سعودية ركيكية "والله يا شرطة سعودي لو انت تيجيت هني هنا والله ما (تقبض) علي، والله ".

إثيوبي مخالف نشر مقطع على تيك توك في السعوديه

وتحدي أجهزة الأمن السعوديه. انهم مش هيقدروا يجيبوه

ودي النتيجه 👇👇😂😂😂 pic.twitter.com/4qmAbmn8P8 — #αℓℓємвαу 152 (@lembay152) June 22, 2021

وأضاف "لست خائفا منكم، انظروا أين انا، انا هنا منذ خمس سنوات، ووالله لو اتيتم فانني لست خائفا منكم".

وتابع قائلا بعدما اقسم بالله ان الشرطة لن تستطيع الوصول اليه "انا كلامي مفهوم، لن تستطيعوا القبض علي. تعالوا الى هنا ان كنتم رجالا".

ولاحقا ظهر الشاب الاثيوبي في فيديو اخر، وهذه المرة بينما كان داخل مركز للشرطة التي قبلت التحدي وصعدت اليه واعتقلته.

بيان أمني بشأن أثيوبي مخالف تحدى رجال الأمن بعدم استطاعتهم القبض عليه – فيديو - https://t.co/C18H8rPyJl pic.twitter.com/mdh0bul75o — صحيفة الحقو الإلكترونية (@alhaqonews) June 22, 2021

وفي الفيديو الجديد كان الشاب الذي غابت عنه نبرة التحدي يعتذر قائلا "الكلام الذي قلته غلط والشرطة قبضت علي، اعتذر عن كلامي وارجو مسامحتي".

واوضح المتحدث باسم شرطة مكة إن شرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد موقع الشاب وألقت القبض عليه.

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية pic.twitter.com/7WuNqHb8bC — الأمن العام (@security_gov) June 22, 2021

وكشف المتحدث أن الشخص مخالف لنظام أمن الحدود والإقامة، حيث اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطقع فيديو وصورا للشاب وهو يتحدى الأجهوى الأمنية وبعد القبض عليه.