إجازة رسمية في السعودية غدا احتفاء بالفوز على الأرجنتين

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح إجازة رسمية الاربعاء، لموظفي القطاعين العام والخاص وطلبة المدارس والجامعات، في اعقاب الفوز التاريخي لمنتخب المملكة على نظيره الارجنتيني في مونديال قطر الثلاثاء.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان الملك سلمان وجه "بأن يكون يوم غد (الأربعاء) إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".

وصدر الأمر الملكي بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بواقع هدفين لهدف واحد، ضمن دوري المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وذلك في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ المونديال.

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الأمير سعود بن سلمان ينشر صورة لفرحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين . pic.twitter.com/kYHdBb1cd4 — قناة أحبك يا نصر (@ALnnaasser) November 22, 2022

وكانت صدرت في وقت سابق الثلاثاء، توجيهات ملكية بتعديل ساعات الدوام الرسمي للوزارات والدوائر الحكومية تزامنًا المباراة، كي يتسنى لجماهير الأخضر متابعتها.

كما قامت شركات خاصة بمنح إجازات استثنائية للموظفين تزامنًا مع المباراة، وهي الأولى للمنتخب السعودي في المونديال.