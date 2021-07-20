إجراءات أردنيه حازمه أمام العماله المصريه

حظر الأردن مؤخرا إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص من العماله المصريه، لم يتلق جرعات لقاح كورونا.

وأشارت وزارة القوى العاملة في مصر، إلى قرار مجلس الوزراء الأردني الذي يحظر من خلاله إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق جرعات لقاح كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في مصر،هيثم سعد الدين: تلقي تقرير الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يحمل أمر من رئيس مجلس الوزراء الأردني يحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية".

ودعا الملحق العمالي طلعت السيد، جميع العمال المصريين بسرعة تلقي الجرعة الأولى على الأقل، وذلك لإمكانية تجديد تصاريح العمل المهنية وخاصة في ظل فترة تصويب وقوننة الأوضاع الحالية.