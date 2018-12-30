إجراءات استثنائية لتأمين احتفالات رأس السنة في مصر

عناصر من الأجهزة الأمنية المصرية

دعت وزارة الداخلية المصرية الأجهزة الأمنية إلى أعلى درجات الحذر واليقظة، مؤكدة اتخاذها الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية والمراكز السياحية.

وعقد وزير الداخلية، محمود توفيق، اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المسيحيين المصريين الأقباط بالعام الميلادي الجديد.

كما شدد وزير الداخلية على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في الضربات الاستباقية للعناصر والتنظيمات الإرهابية واستهداف البؤر الإجرامية وضبط عناصرها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من إعلان الجيش المصري مقتل 40 إرهابيا مسلحا، خلال مداهمات لقوات الأمن لمواقع في محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وذلك بعد استهداف حافلة كانت تقل سياحا فيتناميين بعبوة ناسفة يدوية الصنع بمحافظة الجيزة، أسفر عن مقتل 3 منهم، بالإضافة إلى مرشدهم السياحي المصري.