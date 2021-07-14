إجلاء القنصلية الروسية في أفغانستان

تم في أفغانستان إجلاء القنصلية الروسية بمدينة مزار شريف.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف إجلاء العاملين في القنصلية الروسية بمزار شريف إلى مدينة حيرتان على الحدود بين أفغانستان وأوزبكستان على خلفية تقدم حركة "طالبان" في المنطقة.

مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية استئناف عمل القنصلية بعد تلقي ضمانات أمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا وباكستان وإيران أغلقت قنصلياتها في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان وسط استمرار القتال بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان" وتقدم الأخيرة في المنطقة.