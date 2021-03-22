إجلاء 18 ألف شخص بسبب الفيضانات في أستراليا

أجلت السلطات الأسترالية نحو 18 ألف شخص من ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي البلاد، بسبب الفيضانات واستمرار هطول الأمطار.

وقالت رئيسة وزراء الولاية، غلاديس بريجيكليان، إن ما يقدر بنحو 18 ألف شخص غادروا منازلهم في نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وأضافت يريجيكليان أن الأمطار الغزيرة ستستمر وحثت السكان المحليين على توخي الحذر.

هذا وتم إعلان 38 منطقة على أنها "مناطق كوارث"، وتعزم السلطات تقديم مساعدات مالية تقدر بنحو 800 دولار لكل شخص بالغ و300 دولار لكل طفل.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية أن ولاية نيوساوث ويلز فتحت مراكز إجلاء بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة منذ يوم الجمعة الماضي. (نوفوستي)