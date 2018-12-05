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أمر النائب العام المصري الاربعاء، بإحالة المتهم بـ"اختطاف طائرة مصر للطيران" عام 2016 للمحاكمة الجنائية.

ويواجه سيف الدين مصطفى محمد إمام اتهامات بـ "الاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي".

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولي والاطلاع على المضبوطات، استيلاء المتهم على طائرة شركة مصر للطيران رحلة رقم 181- التي أقلعت بتاريخ 29 آذار/ مارس 2016 في الساعة السادسة والنصف صباحًا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوي، وعلى متنها 72 شخصًا، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الناسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات.

وحسب التحقيقات، "أعد المتهم قصاصتين ورقتين، ضمنهما عبارات تهديدية موجهة لأفراد طاقم الطائرة وقائدها؛ مفادها ارتدائه لحزام ناسف وإقدامه على تفجير الطائرة حال عدم تنفيذ مطالبه بتغيير وجهة الطائرة إلى مطار لارنكا بدولة قبرص، والإفراج عن سجينات قضايا إرهابية، قاصدًا من ذلك الإضرار بقطاع السياحة بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة، بالإضافة إلى إحداث أضرار اقتصادية بالبلاد وإسقاط نظام الحكم في مصر".