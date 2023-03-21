إحباط عملية إطلاق نار في القدس خطط لها من غزة

البوابه - أحبط جهاز الشاباك الإسرائيلي عملية إطلاق نار في القدس المحتلة، خطط لها نشطاء فلسطينيون من قطاع غزة المحاصر.

وأشار الشاباك إلى الناشطان الفلسطينيان أن أيمن يوسف خليل زقوت البالغ من العمر 31 عاما، وصبري محمد عرام البالغ من العمر 40 عاما وهما من من سكان رفح المنتميان إلى تنظيم لجان المقاومة في غزة هما المعنيان في العملية المحبطة.

وقال الشاباك الإسرائيلي أن زقوت وعرام عملا على تجنيد الشبان الفلسطينيين في منطقة الضفة الغربية وتزويدهم بالتدريب والتوجيهات لصالح تعزيز العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية، كما عملا على نقل الأسلحة إلى المنطقة".

واعتقل في الآونة الأخيرة عدد من الفلسطينيين من الضفة الغربية للاشتباه بقيامهم أنشطة لصالح تلك الخلية وتقوم حركة حماس بعدم لجان المقاومة كما تقوم الحركة على تمولها في قطاع غزة.