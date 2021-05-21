إحباط محاولة اعتداء على إمام الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.. فيديو

لم تتضح بعد هوية الرجل الذي كان يرتدي ملابس الاحرام او السبب الذي دفعه لمحاولة اعتلاء المنبر خلال خطبة الجمعة.

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أنها أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، قوله إن "الجهات الأمنية أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو قالوا إنه يظهر الشخص الذي حاول في صحن المطاف الصعود إلى منبر الحرم الخطيب بالحرم، فيما تم القبض عليه في الحال.

شرطة منطقة مكة المكرمة: إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقه pic.twitter.com/8cfqQKBCkH — الأمن العام (@security_gov) May 21, 2021

وفي أبريل الماضي، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن قوة أمن الحرم المكي الشريف، ضبطت شخصا يحمل سلاحا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية.