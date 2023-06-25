إحباط محاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص

أحبطت السلطات القبرصية اليوم الاحد هجوما شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام اسرائيلية.

ولفت المصدر أن عملية إحباط الاغتيالات المحتملة تمت بالتعاون مع المخابرات القبرصية وشركاء غربيين، من ضمنهم أجهزة استخبارات إسرائيلية وأمريكية.

الحرس الثوري العقل المدبر

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم كان يهدف لقتل يهود دبرته أجهزة استخبارات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المصدر أنه بعد اعتقال مشتبه به أذربيجاني قبل عامين يحمل جواز سفر روسي، كان يعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، كانت المخابرات القبرصية تراقب عن كثب التهديدات المحتملة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويزعم المصدر أن شبكة "الإرهابيين" أرسلت مجنديها من الجزء الشمالي من قبرص الخاضع للسيطرة التركية.