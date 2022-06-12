إحباط هجوم إيراني "كبير" ضد أهداف إسرائيلية في تركيا

قالت وسائل اعلام عبرية الاحد، ان تل أبيب أحبطت هجوما "كبيرا" خططت طهران لشنه ضد أهداف إسرائيلية في تركيا، انتقاما لاغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي أواخر الشهر الماضي.

واوضحت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولوين أمنيين إسرائيليين أطلعوا نظراءهم في أنقرة على مخطط الهجوم الإيراني، لافتة إلى أن إسرائيل طالبت تركيا بالعمل على مواجهة البنية التحتية الإيرانية التي تنشط في تركيا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية من جانبها، بأن أجهزة المخابرات التركية كشفت عن شبكة عملاء ايرانية تنشط على الأراضي التركية منذ أكثر، وكانت خططت لضرب أهداف إسرائيلية.

وعلى صعيدها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول أمني إن الحديث يدور حول "هجوم كبير" وأن إحباطه تم بالتعاون بين الموساد وبين جهاز الاستخبارات التركية، مؤكدا حدوث "تصعيد في المحاولات الإيرانية لإطلاق هجمات ضد أهداف إسرائيلية في تركيا خلال الفترة الاخيرة"، مشددا على أن "غليان" أمني في هذا السياق.

ايران تخفض سقف اهدافها

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على تشديد تل ابيب تحذيراتها للاسرائيليين من السفر إلى تركيا، تحسبا من محاولات إيرانية لاستهدافهم انتقاما لاغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد صياد خدائي، قرب منزله شرق العاصمة طهران.

وتزعم إسرائيل أن أجهزتها الأمنية ترصد منذ أكثر من عامين المساعي الإيراني لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، وذكرت التقارير أن الجديد هو رصد "تهديدات حقيقية وفورية" تشمل كذلك السياح الإسرائيليين وليس فقط الدبلوماسيين ورجال الأعمال.

والإثنين الماضي، أفادت التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أجهزة الأمنية ترصد "محاولة جدية" من إيران لاستهداف إسرائيليين في تركيا "على المدى القريب"، مشيرة إلى أن ذلك ما دفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى تشدبد التحذيرات من السفر إلى تركيا.

وادعت القناة 12 أن "إيران سعت مؤخرا لاستهداف مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين في الخارج في عمليات أحبطها الموساد"، وأضافت أنه عقب ذلك "خفّض الإيرانيون من سقف أهدافهم وباتوا مستعدين لاستهداف إسرائيليين يقضون عطلاتهم في تركيا".

ووفقا للقناة فإن "إيران حددت مواطنين إسرائيليين متواجدين في تركيا، وأدرجتهم على قوائم الاستهداف"، علما بأن نحو 40 ألف إسرائيلي يتواجد حاليا في تركيا؛ وأضافت القناة أن "مسؤولين في الأجهزة الأمنية حذروا 100 شخص بشكل شخصي".(عرب 48)