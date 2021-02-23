إحباط هجوم انتحاري على مقر للشرطة في مقديشو

أحبطت الشرطة الصومالية الثلاثاء، هجوما انتحاريا كان يستهدف أحد مقراتها في العاصمة مقديشو.

وأوضحت الشرطة في تدوينة عبر "تويتر"، أنها تمكنت من إحباط تفجير انتحاري بعد تلقيها معلومات حول شخص مشتبه به قرب مركز الشرطة في حي حمروين شرقي مقديشو، دون ذكر تفاصيل أخرى.

من جهته، قال مصدر في إدارة حي حمروين، لمراسل الأناضول، إن الانتحاري كان يبحث عن مكان مكتظ بالمدنيين في سوق حمروين الشعبي لتفجير نفسه، لكن عناصر شرطية اشتبهت فيه، وبدأت بمطاردته.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الانتحاري توجه أثناء مطاردته نحو مركز شرطة حمروين؛ حيث ألقى سترة ناسفة بحوزته عن مدخل المركز؛ ما أدى إلى إصابة شرطيين اثنين على الأقل.

وأوضح أن أحد المصابين هو نائب رئيس الشرطة في مركز حمروين، مشيرا أنه أصيب بجروح طفيفة.

ولفت المصدر إلى أن الانتحاري، الذي فشل في تفجير نفسه، لاذ بالفرار بعد مطاردة الشرطة له، وإطلاق النار عليه.

