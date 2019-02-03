3 صواريخ من نوع "غراد" تعمل بواسطة جهاز توقيت تم ضبطها في تلال "منطقة الدولاب"

أعلنت السلطات العراقية، إحباط محاولة استهداف قوات أمريكية في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار (غربا)، بصواريخ موجهة.

وأوضح مركز الإعلام الأمني (مؤسسة رسمية تتبع وزارة الدفاع)، في بيان، أن 3 صواريخ من نوع "غراد"، تعمل بواسطة جهاز توقيت إلكتروني، تم ضبطها في تلال "منطقة الدولاب"، حيث كانت موجهة نحو القاعدة.

وعلى الصعيد الأمني أيضا، قال النقيب أحمد الدليمي، الضابط في شرطة الأنبار، للأناضول، إن "نقطة لحرس الحدود تعرضت لهجوم من قبل داعش انطلاقا من الأراضي السورية جنوب غرب قضاء القائم (غربا)".

وأضاف الدليمي أن الهجوم أسفر عن مقتل منتسب في حرس الحدود وإصابة آخر بجروح، قبل أن يلوذ عناصر التنظيم الإرهابي بالفرار إلى العمق السوري.

والأسبوع الماضي، أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية في الجيش، اللواء الركن قاسم المحمدي، رفع حالة التأهب الأمني على الشريط الحدودي، منعًا لتسلل عناصر "داعش"، بالتزامن مع تضيق الخناق عليهم في سوريا.

الأناضول