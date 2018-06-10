بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي

أحبطت اللجان الشعبية السورية بالتعاون مع السكان هجوما شنته مجموعات إرهابية تابعة لـ "جبهة النصرة" فجر اليوم الأحد على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي

وقالت مصادر محلية إن اللجان الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من النصرة تسللوا من محاور قرى بنش ورام حمدان والصواغية على أطراف بلدتي كفريا والفوعة.

وأفاد نشطاء بهجوم مسلحين من تجمع "سرايا داريا" و"جيش الأحرار" ومقاتلين أوزبك وتركستان وفصائل أخرى على بلدتي كفريا والفوعة اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم بعد مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم وإجبار من تبقى منهم على الفرار باتجاه المحاور التي انطلقوا منها.

وتصدت اللجان الشعبية المدافعة عن بلدتي كفريا والفوعة خلال السنوات الثلاث الماضية لمئات الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به ومنعتهم من دخول البلدتين.

وكانت التنظيمات الإرهابية استهدفت الجمعة بالقذائف والقنص سكان البلدتين المحاصرتين شمال إدلب ما تسبب بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح.