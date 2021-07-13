إحباط هجوم لداعش على برج للكهرباء بين بغداد وديالى

اعلن العراق الثلاثاء، احباط محاولة قام بها تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" لتفجير برج للكهرباء بين محافظتي بغداد وديالى، وذلك في احدث حلقة في سلسلة الهجمات على ابراج الطاقة والتي زادت وتيرتها في الاونة الاخيرة.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية اورده موقع "السومرية نيوز"، ان معلومات استخبارية وردت حول نية تنظيم "داعش" الإرهابي "تفجير أحد الأبراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد".

واضاف البيان انه "بناء عليه تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والتي تمكنت من إحباط هذه المحاولة".

وضبطت القوات الأمنية العراقية، 8 عبوات معدة للتفجير كانت مزروعة على ركائز البرج الأربع وجرى تفكيكها من قبل خبراء المتفجرات، بحسب البيان.

والأحد، أعلنت السلطات العراقية إفشال محاولتين لتفجير عبوات ناسفة في أبراج للطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى (شمال) وديالى، بعد تفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة أسفل أبراج للطاقة الكهربائية.

وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ عدة أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة خاصة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.

وكلف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.