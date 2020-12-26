إحراق خيام لاجئين سوريين شمالي لبنان

يعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة عددهم بـ 1.5 مليون، على خلفية الحرب في بلادهم منذ عام 2011.

شهدت منطقة المنية شمالي لبنان السبت، اشتباكات بين لبنانيين وعمال سوريين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإحراق عدد من خيام اللاجئين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بوقوع إشكال (لم تذكر سببه) بين شخص لبناني من عائلة "آل المير" وعدد من العمال السوريين في منطقة المنية، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي وسقوط 3 جرحى من الطرفين.

ووفق الوكالة، تدخل عدد من الشبان من "آل المير" وعمدوا إلى إحراق بعض خيام اللاجئين السوريين في المنطقة.

وتدخلت على الفور قوة من الجيش وقوى الأمن لضبط الوضع، كما حضرت سيارات الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي ما يزال مشتعلا حتى الساعة 20.20 تغ، وفق مراسلة الأناضول.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة عددهم بـ 1.5 مليون، على خلفية الحرب في بلادهم منذ عام 2011.

وقبل أسابيع، استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، "الاعتداءات التي تعرض لها عدد كبير من اللاجئين السوريين" في بلدة بشري (شمال)، عقب مقتل شاب لبناني، داعية إلى حماية اللاجئين.

ودعا المرصد، وهو منظمة غير حكومية مقرها الرئيسي في مدينة جنيف، السلطات اللبنانية إلى "حماية اللاجئين السوريين من العمليات الانتقامية".

ووقعت حادثة القتل في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقال الجيش، في بيان حينها، إن "السوري (م.خ.ح) أطلق النار على المواطن جوزيف طوق، إثر إشكال فردي بينهما، ما أدى إلى مقتله"، ثم "سلم نفسه إلى قوى الأمن الداخلي، وباشرت التحقيقات".

