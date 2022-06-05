إحراق محام داخل محكمة في غزة !

أقدم شخصان على اضرام النار في محام داخل محكمة في غزة الأحد، ما تسبب في اصابته بحروق نقل على اثرها الى المستشفى، وذلك في اعتداء لم تعرف دوافعه على الفور.

وتباينت الروايات حول تفاصيل الهجوم، حيث نقلت وسائل اعلام محلية عن شهود قولهم أن شخصين هاجما المحامي عصام أبو وطفة أمام محكمة بداية غزة الواقعة داخل مجمع قصر العدل، حيث عمد احدهما الى سكب البنزين عليه فيما تكفل الاخر باشعال النار فيه.

فيما تحدثت رواية شهود اخرين عن اقدام أحد الموقوفين الذي اشير اليه بحرفي "ص،ح" على سكب ابنزين على المحامي ثم اضرم فيه النار، قبل ان تتمكن الشرطة من السيطرة على المهاجم.

وتم نقل المحامي إلى المستشفى لتلقى العلاج جراء الحروق التي اصابته، فيما لم تعرف على الفور دوافع الهجوم.

المحامي عصام أبو وطفة

وعلق المحامي علي الناعوق على صفحته في الفيس بوك قائلا أن "ما حدث في قصر العدل اليوم وقيام أحد الخارجين على القانون بسكب البنزين على أحد المحامين واشعال النار في جسده لهو أمر صادم ومقزز ويتطلب اتخاذ موقف حازم من كل من يعنيهم الامر ولا اريد ان أعطي توجيهات لمن يلزم لأن كل مسئول في موقعه يعرف ما يتوجب عليه عمله".

ومن جانبها اعلت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق خدماتها في كافة فروعها في غزة الاثنين احتجاجا على الاعتداء على ابو وطفة.

وقالت النقابة في بيان انها سوف تنظم "وقفة احتجاجية داخل أسوارها في مقر نقابة المحامين الرئيسي بغزة تمام الساعة 11 صباح (الاثنين) للمطالبة بحفظ الأمن والأمان للمحامين".

كما اعلنت "الإضراب عن العمل، يوم غد الإثنين، أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية احتجاجا على جريمة الاعتداء على المحامي عصام أبو وطفة".