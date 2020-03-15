إختفاء مسؤول صيني انتقد تعامل الرئيس مع أزمة كورونا

اختفى رن تشي تشيانغ، العضو في الحزب الشيوعي الحاكم والرئيس التنفيذي السابق لشركة هوايوان للتنمية العقارية المملوكة للدولة، منذ 12 مارس آذار.

قال ثلاثة من أصدقاء رئيس تنفيذي سابق لشركة عقارية صينية كبرى إنه مفقود بعد أن وصف الرئيس شي جين بينغ، عقب خطاب ألقاه الشهر الماضي عن جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، بأنه ”مهرج“.

وأضافوا أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع رن تشي تشيانغ، العضو في الحزب الشيوعي الحاكم والرئيس التنفيذي السابق لشركة هوايوان للتنمية العقارية المملوكة للدولة، منذ 12 مارس آذار.

وقالت وانغ ينغ، وهي سيدة أعمال تعد من دائرة أصدقائه المقربين، في تصريح لرويترز ”الكثير من أصدقائنا يبحثون عنه“ وأضافت أنهم ”يشعرون بقلق بالغ“.

وتابعت قائلة ”رن تشي تشيانغ شخصية عامة واختفاؤه أصبح معروفا على نطاق واسع. المؤسسات المسؤولة عن ذلك بحاجة لتقديم تفسير معقول وقانوني لذلك في أسرع وقت ممكن“.

ولم يرد رن على اتصالات من رويترز على هاتفه المحمول.

ولم تستجب شرطة بكين بعد لطلبات عبر الهاتف والفاكس للتعليق على الأمر يوم الأحد. ولم يرد أيضا مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني على طلب عبر الفاكس للتعليق.

وتضمن مقال نشره رن بين معارفه في الأسابيع الماضية انتقادات لخطاب ألقاه شي في 23 فبراير شباط.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن شي ألقى هذا الخطاب خلال مؤتمر عبر الهاتف إلى 170 ألفا من مسؤولي الحزب على مستوى البلاد. ونشر آخرون نسخا من المقال عبر الإنترنت فيما بعد.

وفي المقال، الذي لا يذكر شي بالاسم، قال رن إنه بعد مطالعته الخطبة ”لم ير إمبراطورا يرفل في ’ثيابه الجديدة المتوهمة‘، بل مهرجا عاريا يصر على الاستمرار في لعب دور الإمبراطور“ وفقا لنسخة من المقال نشرها موقع (تشاينا ديجيتال تايمز) الإلكتروني ومقره الولايات المتحدة.

وأضاف في المقال أن الخطاب يكشف عن ”أزمة في الحكم“ داخل الحزب وأن غياب الصحافة الحرة وحرية التعبير أخّر التعامل مع التفشي مما تسبب في تفاقم الموقف.