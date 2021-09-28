إخلاء سبيل الداعية السلفي المصري الشيخ محمود شعبان

أخلت النيابة المختصة سبيل الداعية السلفي، الشيخ محمود شعبان

وبين المحامي خالد المصري، أن "محمود شعبان كان محبوسا منذ عام 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة"، لافتا إلى أنه "صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها أمس الاثنين".

تجدر الإشارة إلى أن النيابة كانت قد وجهت إلى شعبان عددا من الاتهامات، من ضمنها "التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي والحقوق والحريات".