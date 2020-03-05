إخلاء مطار معيتيقة عقب استهدافه من قبل قوات حفتر

تم إرسال عمال المطار بعد إخلائه إلى منازلهم، فيما تم توجيه رحلات الطيران إلى مطار مصراتة شرقي طرابلس.

أعلنت حكومة “الوفاق” الليبية المعترف بها دولياً إخلاء مطار معيتيقة شرقي العاصمة طرابلس، عقب استهدافه من قبل طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وبحسب مصادر لدى وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الليبية، فإن جميع رحلات الطيران عبر المطار المذكور، قد تم إيقافها بالكامل.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم إرسال عمال المطار بعد إخلائه إلى منازلهم، فيما تم توجيه رحلات الطيران إلى مطار مصراتة شرقي طرابلس.

وفي وقت سابق شنت طائرة حربية تابعة لقوات حفتر ، غارة على مطار معتيقة، الذي يبعد 11 كم عن قلب العاصمة طرابلس.

وكان لدى العاصمة الليبية مطار آخر هو “مطار طرابلس الدولي”، لكنه توقف عن العمل منذ 2014 بعدما تعرض للاحتراق بالكامل على خلفية معارك بين ميليشيات مسلحة.

يذكر أن المعارك بين قوات حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا وقوات حفتر تدور على محورين أساسيين جنوب طرابلس؛ أحدهما هو مطار طرابلس الدولي، الذي لا يعمل حاليا.

