إدارة بايدن تمدد الإقامات القانونية للسوريين لـ18 شهرا

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد الإقامات القانونية المؤقتة للسوريين، لفترة 18 شهرا إضافية.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ديفيد بيكوسكي؛ إن "وضع الحماية المؤقتة، سيمدد لفترة 18 شهرا. وكانت ستنتهي في 31 آذار/ مارس"، ويستهدف هذا القرار نحو سبعة آلاف سوري مقيمين بالولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتدبرس".

وأكد بيكوسكي أن "سوريا مستمرة في استيفاء المعايير بسبب الحرب الأهلية"، إضافة إلى وجود عوامل تتضمن الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وشح الغذاء والمياه.

ويسمح وضع الحماية المؤقت للمقيمين الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة، إن لم يتمتعوا بأي إقامة قانونية أخرى وجاؤوا من دولة تفي بمعايير معينة، تجعل من الخطر عليهم العودة إليها.

ويشمل ذلك المواطنين السوريين والأشخاص من دون جنسيات أخرى، كانت إقامتهم في الولايات المتحدة آخر مرة. (وكالات)