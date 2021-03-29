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إدارة بايدن ستقترح على إيران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة مقابل تخفيف العقوبات

منشور 29 آذار / مارس 2021 - 09:30
بايدن
بايدن

إدارة بايدن ستقترح على إيران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة مقابل تخفيف العقوبات

يتبع..

كلمات دالة:جو بايدنايران

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