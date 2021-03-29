منشور 29 آذار / مارس 2021 - 09:30 بايدن إدارة بايدن ستقترح على إيران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة مقابل تخفيف العقوبات يتبع.. كلمات دالة:جو بايدنايران تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إدارة بايدن ستقترح على إيران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة مقابل تخفيف العقوبات مقتل قيادي في الحشد خلال حملة لملاحقة فلول داعش شمالي العراق فرنسا: حان الوقت "لتشديد الضغوط" على الطبقة السياسية اللبنانية إسرائيل تحذر رعاياها من السفر للإمارات والبحرين ومصر المغرب يمدد الحظر وفلسطين تتسلم لقاحات منحة من الصين Loading content ...