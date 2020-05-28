إدارة ترامب تعتزم إلغاء تأشيرات آلاف الطلبة الصينيين

ذكر تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “بلومبرغ” اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم إلغاء تأشيرات دخول خاصة بالآلاف من طلبة الدراسات العليا والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة، الذين لهم علاقات مباشرة مع جامعات تابعة للجيش الصيني.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر، لم تسمهم، إنه من الممكن أن يؤثر إلغاء التأشيرات على ما لا يقل عن 3000 طالب، بحسب بعض التقديرات الرسمية.

ورفضت كل من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التعليق على تقرير الصحيفة الأمريكية.

يشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ازدادت سوءا خلال الأشهر الماضية، بعدما أصبحت الاولى أحد الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، الذي تفشى لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وتختلف الدولتان صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم بشأن مجموعة من القضايا تتراوح ما بين التجارة إلى حقوق الإنسان، حيث أثارت أحدث خطوات بكين لتعزيز قبضتها على هونغ كونغ توترات جديدة بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.