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إدارة ترامب تُبلغ اسرائيل عزمها كشف "صفقة القرن" مطلع 2019

إدارة ترامب تُبلغ اسرائيل عزمها كشف "صفقة القرن" مطلع 2019
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