الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير الذي يقود فريق اعداد خطة "صفقة القرن"

قال مبعوث إسرائيل إلى الأمم المتحدة داني دانون الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل أنها ستعرض الخطة المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة ب"صفقة القرن" مطلع العام المقبل.

وصرح دانون للصحافيين بأن خطة السلام "إكتملت" والإدارة الأميركية ناقشت مع اسرائيل توقيت كشف مضمونها.

وأضاف "بحسب ما نعرف، فإنهم يتحدثون معنا عن بداية 2019 التي ستحل قريبا .. لا نعرف تفاصيل الخطة ولكننا نعلم بأنها اكتملت".

وذكر أن موعد مطلع العام المقبل يعتبر أفضل توقيت لأنه يأتي قبل أشهر عديدة من الانتخابات المتوقعة في إسرائيل.

وقال أن طرح خطة السلام مطلع 2019 سيسمح لترامب ب"تقديمها بدون التدخل في الجدل السياسي الداخلي في إسرائيل".

وأكد أن إسرائيل ستأتي إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الخطة، ولكن الفلسطينيين سيحاولون وقفها رغم محاولة الولايات المتحدة إشراك دول مهمة أخرى مثل السعودية ومصر والأردن.

وقطع الفلسطينيون علاقاتهم مع إدارة ترامب بعد قراره في كانون الأول/ديسمبر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس واعترافه بها عاصمة لإسرائيل.

كما أوقفت الإدارة الأميركية مساعدات للفلسطينيين تزيد على 500 مليون دولار.

وصرح ترامب في أيلول/سبتمبر أنه يعتزم كشف خطة السلام بنهاية العام، وأشار إلى أنها يمكن أن تنص على إقامة دولة فلسطينية.

وأورد دانون أنه يجهل ما إذا كانت الخطة تتضمن حل الدولتين.